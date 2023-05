Bandidos abandonaram R$ 569 mil após assalto a carro-forte na SP-304

Delegados, Marcel da Deic (à esq.), e Kleber, do Deinter-9, falaram sobre a investigação - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A quadrilha que atacou um carro-forte na noite desta terça-feira, na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, fugiu levando ao menos R$ 2 milhões.

Durante coletiva na sede da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais), em Piracicaba, nesta quarta, o delegado Marcel William Oliveira de Souza e o diretor do Deinter-9, Kleber Antônio Torquato Altale, disseram que dois carros, um VW Tiguan e um Volvo, furtado em Embu das Artes e roubado em São Paulo, respectivamente, foram abandonados na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). Os bandidos deixaram para trás R$ 569 mil em um dos veículos.

Os criminosos estavam em três carros e iniciaram o ataque atirando contra dois ônibus para bloquear a via, atingindo duas pessoas que foram socorridas ao Hospital Unimed de Santa Bárbara d’Oeste, uma com ferimento na perna e outra no abdômen, ambos sem gravidade.

Em seguida, os assaltantes trocaram tiros com os vigilantes do carro-forte, que saíram do carro, se esconderam em uma área de mata para se protegerem, mas continuaram disparando para tentar evitar a ação.

O grupo explodiu a porta do carro-forte, teve acesso ao dinheiro e conseguiu fugir com dois malotes. Equipes da PM (Polícia Militar) e o helicóptero Águia trabalharam em conjunto para tentar encontrar os suspeitos, mas ninguém foi identificado.

Dois veículos usados na ação foram encontrados na Rodovia dos Bandeirantes, na altura do km 128, com mais explosivos.

“Estamos fazendo o levantamento das câmeras das rodovias para tentar identificar os envolvidos. Por enquanto é prematuro dizer se eles fugiram em direção à São Paulo ou interior”, esclarece Marcel.

“O artefato que utilizaram era artesanal, mas com alto poder de explosão. O objeto deixado em um dos carros usados pelo bando foi removido pela equipe do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da Polícia Militar”, acrescenta.

O diretor do Deinter diz que além da Deic de Piracicaba, a equipe do Setor de Roubo a Banco de São Paulo apura o caso.

“Os integrantes sabiam o que estavam fazendo. Eles não carregam armas de grosso calibre e explosivos dessa maneira. Certamente, foi um crime premeditado”, completa Kleber.