Banco é condenado a indenizar empresário de Santa Bárbara vítima de golpe

Justiça aponta falha do banco em não bloquear as transações em tempo hábil, apesar de ter sido informado da fraude

O Banco Itaú foi condenado a indenizar um empresário de 70 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, vítima de um golpe envolvendo uma maquininha de cartão. O processo, que foi finalizado em agosto, resultou na condenação do banco ao pagamento de R$ 15,1 mil, que já foi feito ao empresário.

O caso ocorreu em janeiro deste ano, quando o empresário recebeu a visita de um motoboy que afirmou ser enviado por uma renomada loja de chocolates. O motoboy alegou que estava entregando um brinde e solicitou um pagamento de taxa de entrega de R$ 6,99, apenas via cartão.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O empresário entregou o cartão ao motoboy, que realizou duas transações de crédito no valor de R$ 4.999,99 e R$ 6.999,99, totalizando R$ 11.999,98. A vítima afirma que a maquininha estava oculta, o que dificultou a visualização das transações.

O motoboy alegou ainda que a máquina estava com defeito e prometeu voltar para receber a taxa de entrega com outra maquininha.

Após a saída do motoboy, o empresário entrou em contato com o Banco Itaú e percebeu ter sido vítima de um golpe. Ele registrou um protocolo solicitando o cancelamento das transações. No entanto, a atendente do banco informou que não poderia realizar o cancelamento imediatamente, pois era final de semana.

Fórum de Santa Bárbara – Foto: Arquivo/Liberal

O empresário novamente entrou em contato com o banco na segunda-feira seguinte e foi informado de que o caso estava sob análise em um setor específico. Contudo, no mesmo dia, as despesas já haviam sido debitadas em seu cartão de crédito.

Na decisão, o juiz Tales Novaes Francis Dicler, do Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara, destacou a falha do banco em não bloquear as transações fraudulentas em tempo hábil, apesar de ter sido informado a tempo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O juiz também mencionou que o banco recusou o pedido de contestação das compras, mesmo após o registro de um boletim de ocorrência relatando o golpe.

O magistrado determinou o ressarcimento do prejuízo no valor de R$ 11.999,98 e concedeu uma indenização por dano moral no valor de R$ 2,5 mil ao empresário.

Advogado de defesa da vítima, Marcel Guarda Breviglieri ressaltou que casos de golpes semelhantes têm se tornado mais comuns e que as condenações têm um caráter punitivo e educativo para as instituições financeiras, a fim de garantir maior segurança aos consumidores.

O que diz o Itaú

Em nota, o Itaú Unibanco reforçou a orientação para que os clientes tomem cuidado com abordagens referentes a “entregas surpresas”, conhecidas como “golpe do delivery”, e fiquem atentos ao valor antes de digitar a senha pessoal em maquininhas, além de sempre solicitar o comprovante de pagamento.

Além disso, o banco orienta que, ao ser vítima de golpe ou fraude, o cliente contate imediatamente o banco para bloqueio temporário de senhas, produtos ou serviços e registre o boletim de ocorrência para que as autoridades competentes possam tomar as medidas necessárias.