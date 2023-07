Banco do Povo já emprestou R$ 352 mil neste ano em Santa Bárbara

O Banco do Povo de Santa Bárbara d’Oeste fechou o primeiro semestre deste ano com R$ 352 mil em créditos liberados para 20 micro e pequenos empreendedores. Os empréstimos variaram de R$ 2,7 mil a R$ 21 mil e o montante é 23% maior em comparação com o mesmo período de 2022.

Os segmentos que mais solicitaram créditos foram os de prestação de serviços e comércio.

O Banco do Povo é uma parceria da prefeitura e Governo de São Paulo, onde são oferecidos créditos de até R$ 21 mil para MEI (Microempreendedor Individual), ME (Microempresa), Ltda (Limitada) e Eirelli (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), além de até R$ 15 mil para empreendedor rural e pessoas físicas.

A taxa de juros varia de 0,35% a 0,55% ao mês para pagamento em até 36 meses, com carência de 60 dias para o pagamento da primeira parcela.

A agência de Santa Bárbara funciona no Desenvolve S.Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975 (paralela à Avenida Santa Bárbara), no Mollon. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499.1010, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.