Banco do Povo em Santa Bárbara não atende desde setembro

Sem funcionar desde setembro de 2021, o Banco do Povo de Santa Bárbara d’Oeste não tem conseguido realizar atendimentos porque um funcionário não recebeu o treinamento necessário do Governo do Estado, responsável pelo serviço.

Com as atividades paralisadas, empresários da cidade não conseguem abrir linhas de crédito para investir em negócios próprios.

Banco funciona junto dos demais serviços do programa Desenvolve S. Bárbara – Foto: Caio Possati / O Liberal

De acordo com a prefeitura, o treinamento até foi agendado por parte do governo, mas o convite para a capacitação veio em um período em que a servidora municipal, indicada para substituir a antiga funcionária do Banco do Povo, entrou de férias. A prefeitura, porém, não respondeu quando a servidora vai voltar às atividades.

A assessoria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo de São Paulo confirmou que o novo funcionário está de férias e que, por isso, não promoveu ainda a capacitação, que segue sem data para acontecer.

Os procedimentos do banco foram interrompidos em setembro do ano passado, quando uma ex-funcionária saiu de férias e, ao retornar, optou por não continuar trabalhando no local.

Uma servidora municipal, então, foi indicada para substituir a ex-funcionária e, de acordo com o Executivo, tem esperado desde novembro o governo agendar o treinamento, que é obrigatório para assumir a função.

A reportagem do LIBERAL esteve no Villa Mall, onde o Banco do Povo funciona junto com demais serviços do programa Desenvolve S.Bárbara. Funcionários do local confirmaram que os atendimentos estão paralisados.

Dificuldade

Enquanto a situação não se resolve, empresários da cidade não conseguem acionar o banco para fazer investimentos. É o caso da microempreendedora Rosana de Freitas, que está tendo dificuldades para obter créditos para a compra de um sistema de automatização que ela pretende implementar na empresa que administra com o filho.

“Eu creio que muita gente está passando por dificuldade e que não consegue créditos”, completa.