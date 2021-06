Banco do Brasil vai leiloar agência no Centro de Santa Bárbara

Lance inicial para o prédio do Banco do Brasil, situado na Rua XV de Novembro, em Santa Bárbara, é de R$ 4,1 milhões

O Banco do Brasil vai leiloar, no próximo dia 30, o prédio de uma agência situada no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, na Rua XV de Novembro, número 859. O lance inicial do processo é de R$ 4.175.000.

Prédio fica na Rua XV de Novembro – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O leilão será realizado exclusivamente pelo portal Lance no Leilão, às 11 horas. Interessados devem fazer um cadastro no mesmo site com até 48 horas de antecedência.

O terreno, segundo o BB, tem 1.045,37 m². Atualmente, o prédio está ocupado pelo banco. A desocupação acontecerá em até 60 dias após a data do leilão.

Também no dia 30, o BB leiloará salas comercias, casa, dependências desativadas, fazendas e terrenos situados em outros pontos do Brasil. Essas propriedades estão espalhadas, ao todo, por 18 municípios dos estados de Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

“Dependências desativadas do Banco se mostram imóveis com positivo custo-benefício por estarem localizadas em ruas estratégicas, principalmente em praças centrais”, disse a leiloeira oficial da Lance no Leilão, Carla Umino.