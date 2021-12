Bairros em SB podem ficar sem água após furto de cabos em reservatório

Os moradores dos bairros Dona Margarida, Jardim Alfa, Jardim Firenze e região da empresa Denso podem ficar sem água pelas próximas horas.

De acordo com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), o desabastecimento foi provocado por dois homens que, no início da tarde desta quinta-feira, tentaram roubar cabos de energia elétrica do reservatório Dona Margarida.

O furto, porém, não foi concretizado. O alarme do local disparou, e a polícia conseguiu chegar a tempo de pegar os dois suspeitos em flagrante.

Uma equipe técnica da autarquia está no local e aguarda a liberação da perícia para fazer a manutenção elétrica do reservatório que, sem cabos, não consegue abastecer a população.

O LIBERAL questionou o DAE quanto tempo os moradores podem ficar sem o abastecimento de água, mas não teve retorno. Em nota, o departamento pede a compreensão dos moradores dos bairros e recomenda “o uso racional da água da caixa d’´água residencial”.