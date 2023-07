Bairros de Santa Bárbara podem ter falta d’água nesta terça-feira

Oscilação no abastecimento pode ocorrer por conta de obra para atender novo condomínio na cidade

Sede do DAE de Santa Bárbara - Foto: DAE/Divulgação

Ao menos oito bairros de Santa Bárbara podem sofrer com falta d’água ou oscilações no abastecimento nesta terça-feira (11), por conta de uma obra do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

A autarquia fará uma interligação na rede de água para atender o novo empreendimento Residencial Portal dos Ipês.

A oscilação poderá ocorrer entre as 7h e 18h nos bairros Linópolis, São Luis, Vila Bortoletto, Vila Boldrin, Vila Borges, Vila Garrido, Vila Galdina e Vila Olinda.

“O DAE de Santa Bárbara d’Oeste solicita a compreensão e orienta os moradores para o uso racional da água da caixa do imóvel, utilizando somente o necessário nesse período – evitar lavar quintal e veículos”, pede o departamento.

Os telefones para informações são 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910 (atendimento todos os dias, das 6h a 0h) ou por mensagens de textos para o WhatsApp:99992-6848 (atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h).