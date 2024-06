Baep prende membro do PCC antes de ‘execução’ do tribunal do crime

Julgamento envolveria a traição de ex-mulher de criminoso do Primeiro Comando da Capital

Suspeito foi levado para a delegacia de Santa Bárbara - Foto: 10º Baep/Divulgação

Uma denúncia anônima ajudou policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), nesta terça-feira (18), na localização de um homem de 38 anos, que seria integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), em um estabelecimento no Jardim Sartori, em Santa Bárbara d’Oeste.

Ele teria confessado aos PMs que participaria de um tribunal do crime da facção criminosa, para julgar a traição de sua ex-mulher com outro criminoso. Disse ainda que pretendia resolver a rixa no mesmo dia, mas foi detido antes pelos agentes.

Os policiais descobriram que o suspeito deixou o CDP (Centro de Progressão Provisória) de Porto Feliz na última saída temporária, mas não retornou. Ele confirmou que não voltou ao presídio justamente porque iria participar do “julgamento do PCC”, também conhecido como “tabuleiro”.

O homem foi levado ao 1º Distrito Policial, onde o caso foi registrado, e depois para a Cadeia de Sumaré até ser apresentado à audiência de custódia.