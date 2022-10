Baep prende casal com tijolos de crack no Rochele, em Santa Bárbara d’Oeste

Policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam três tijolos de crack, com aproximadamente 2,5 kg, além de duas balanças, que estavam escondidos dentro de uma máquina de lavar roupas, em uma residência no Parque Rochele, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta sexta-feira (30). Na ocasião, um casal foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Baep apreendeu 2,5kg de crack e duas balanças – Foto: 10º Baep / Divulgação

Por volta das 15h, os PMs foram checar uma denúncia de que um homem havia recebido uma carga de droga, de um membro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

A equipe realizou o cerco ao imóvel. Um homem de 35 anos, que estava dentro do local, confirmou que recebeu a droga para manter em depósito, mediante a promessa de receber um valor posteriormente. No entanto, não confirmou a identidade do fornecedor da droga. A namorada dele, de 32 anos, que estava na residência, também foi abordada.

Ambos foram levados ao 1º Distrito Policial, onde foram autuados em flagrante pelo delegado Antonio Donizete Braga. A mulher foi conduzida à Cadeia Feminina de Monte Mor e o homem à Cadeia Pública de Sumaré.