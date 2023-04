Baep encontra R$ 12 mil e 393 microtubos de cocaína em Santa Bárbara

O 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) localizou no sábado (22) R$ 12 mil provenientes de tráfico de drogas e 393 microtubos de cocaína em uma casa no bairro Jardim Santa Fé, em Santa Bárbara d’Oeste. Um suspeito foi preso em flagrante.

Baep encontrou 393 pinos de cocaína e R$ 12 mil em espécie durante cumprimento de mandado de busca – Foto: Baep/Divulgação

De acordo com o Batalhão, às 14h uma equipe se deslocou até o endereço para cumprimento de um mandado de prisão. Ao ver a polícia chegar no local, um suspeito de 23 anos que estava no quintal jogou uma sacola em cima do telhado. Após ser informado sobre o mandado de prisão em nome de outra pessoa, liberou a entrada.

O procurado não estava no local, mas em cima da cama foram encontrados R$ 12 mil em notas dentro de uma caixa de sapatos. Na sacola que o suspeito havia jogado no telhado foram encontrados 393 microtubos com cocaína.

Questionado, ele confessou que o dinheiro havia sido levantado com a venda de drogas, mas negou ser dono das substâncias. O suspeito foi levado ao plantão policial, onde foi preso em flagrante e o caso foi registrado como tráfico de entorpecentes. A droga e o dinheiro também foram apreendidos pela Polícia Civil.