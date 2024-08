Policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam um quilo de maconha escondido no forro do banheiro de um apartamento, no Residencial Angeles, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta terça-feira (20). Um morador de 30 anos foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com a corporação, por volta das 8 horas os policiais foram checar uma denúncia anônima sobre o tráfico dentro do imóvel. Os agentes se deslocaram até a o apartamento, onde o suspeito foi localizado.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante averiguação, eles encontraram a droga, além de material para embalagem e duas balanças de alta precisão, caderno com anotações sobre tráfico e R$ 64.

O homem foi conduzido ao 3º Distrito Policial, onde acabou autuado em flagrante, e depois aguardaria apresentação à audiência de custódia.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Outro Caso

Durante outra ação do 1º Baep, um homem foi detido no km 103 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), no sentido interior, em Hortolândia, na noite desta segunda (19). Ele foi flagrado conduzindo um veículo Nissan Kicks, furtado na última sexta-feira (16), na cidade.

Conduzido ao plantão policial, o homem foi autuado em flagrante por receptação e conduzido à Cadeia de Sumaré.