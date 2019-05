Avenida Alfredo Contatto recebe recapeamento

A Avenida Alfredo Contatto, uma das mais importantes vias da Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste, recebe recapeamento nesta terça-feira (30). A ação é realizada pela prefeitura dentro do Programa de Recuperação de Vias, que prevê a realização de serviços nas principais vias de interligação entre regiões e nas vias entre bairros e suas capilaridades.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste / Divulgação

Anteriormente, a mesma avenida recebeu a construção de canteiros centrais e plantio de mudas de ipês, adequadas à arborização urbana, proporcionando uma significativa transformação na via – mais segura e bonita.

Entre os pontos já contemplados com o Programa de Recuperação de Vias estão as avenidas de Cillo, Antônio Pedroso, Santa Bárbara, João Ometto e Bandeirantes, trecho entre a Avenida Corifeu de Azevedo Marques e a Rua 21 de Abril, em frente ao Parque Araçariguama, ruas Amazonas, Acre, Guanabara, Paraíba, Paulicéia, Professor Augusto Coelho e Souza, Araçatuba, Anhanguera, 13 de Maio, Limeira, Ubirajara Alves, Tenente Coronel José Gabriel de Oliveira, da Ervilha e Graça Martins, Rua do Alumínio, demais vias do Mollon e Jardim Esmeralda.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.