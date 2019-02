Av. Corifeu terá ligação com a Rua 15 de Novembro

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu licitação para realizar a ligação viária entre a Avenida Corifeu de Azevedo Marques e a Rua 15 de Novembro, que vai passar por dentro do terreno da garagem municipal. A obra, que inclui serviços de drenagem, pavimentação e iluminação, custará R$ 3,7 milhões e deve levar ao menos dez meses para ser finalizada. A abertura dos envelopes com as propostas está prevista para 12 de março.

De acordo com a prefeitura, a ideia é prolongar o trecho da Avenida Corifeu, que termina em uma rotatória, e abrir uma via até a Rua 15 de Novembro. O traçado passará por dentro do terreno da garagem municipal. Com isso, será necessário realocar parte do muro do prédio para permitir o trânsito. Apesar da intervenção, a garagem não terá de mudar de lugar. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Além da ligação viária, o projeto prevê ainda serviços de pavimentação, sinalização horizontal e vertical e iluminação viária. Também está prevista a drenagem de águas pluviais, com aproximadamente 539,88 metros de extensão.

A obra será financiada através do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), programa da Caixa Econômica Federal. Na última sexta-feira, o prefeito Denis Andia (PV) afirmou a na Rádio Santa Bárbara FM que a obra ajudará no desenvolvimento.

“É um novo eixo que se desenvolve em um espaço que há pouco tempo estava abandonado. Vamos criar um eixo de deslocamento e de desenvolvimento, em uma transformação semelhante, por exemplo, a do Complexo do Novo Terminal Urbano. Iremos desafogar o trânsito no Centro e proporcionar agilidade para quem entra na Rua 15 de Novembro, possibilitando o acesso em direção à Zona Leste, nas novas vias do Corredor Metropolitano”, explicou o prefeito.