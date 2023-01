Autor de assassinato da namorada em Santa Bárbara é preso em Vargem Grande do Sul

O autor do assassinato de Rafaela Cristina Barroso da Silva, de 24 anos, ocorrido em Santa Bárbara d’Oeste no último dia 22, foi preso em Vargem Grande do Sul (SP), cidade próxima ao Sul de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (31). João Vitor Alcântara, de 22 anos, era namorado da vítima, que morreu com golpes de faca.

João Vitor teve a prisão temporária decretada pela Justiça há uma semana e era procurado pela Polícia Civil. Ele foi levado para Santa Bárbara ainda nesta manhã e apresentado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

Ainda nesta terça serão apresentados detalhes sobre a prisão e a sequência da investigação do feminicídio. O namorado da vítima também passaria por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

O advogado Daniel Heleno, representante de João Vitor, disse ao LIBERAL que ele estava foragido por conta de ameaças recebidas depois do crime, mas que a localização foi compartilhada com a Polícia Civil após negociação. “Nós conversamos e ele achou melhor se entregar. Como ele estava em outra cidade, até o deslocamento dele para cá ficaria complicado”, afirmou.

A linha de defesa não está definida, segundo Heleno. Ele disse apenas que João Vitor está arrependido e abatido.

O CRIME

Após uma discussão, João Vitor agrediu a namorada e depois a esfaqueou com pelo menos cinco golpes na casa onde moravam, no Jardim São Francisco.

Enquanto ela ainda estava viva e caída no chão, o homem gravou um vídeo para a mãe dele, confessando o crime por ciúmes. Ele se despediu e afirmou que iria se matar. O advogado de defesa não comentou as circunstâncias do vídeo.

Depois do crime, João fugiu com o Ford Ka da companheira, mas bateu em uma árvore na Rua Camaiuras, no mesmo bairro.

O homem já tinha sido preso em agosto do ano passado por violência doméstica contra Rafaela. Ele foi autuado em flagrante na época, mas conseguiu a liberdade provisória pouco tempo depois.

Rafaela já tinha medida protetiva com o agressor, mas abriu mão, após reatar com o companheiro.

FILHOS

Rafaela era mãe de cinco filhos. João Vitor é o pai da caçula, de 10 meses, que ficou provisoriamente com uma tia materna. As outras quatro crianças (de 9, 7, 4 e 3 anos) ficaram com a mãe de Rafaela.