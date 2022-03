Autônomo é preso por tentativa de homicídio após agredir irmão com tesoura

Um autônomo de 35 anos foi preso nesta segunda-feira (14), em Santa Bárbara d’Oeste, por tentativa de homicídio após atingir o irmão com uma tesoura. Os ferimentos foram feitos no abdômen e antebraço da vítima, que precisou passar por cirurgia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, de 36 anos, tinha ido até a casa de sua mãe, no Jardim augusto Cavalheiro domingo, onde o irmão mora, e houve uma discussão familiar.

Nesta segunda, o empresário retornou para a casa da mãe e mais uma vez os irmãos discutiram. De acordo com o autônomo, o irmão teria lhe dado um soco e, para se defender, ele pegou a tesoura e acertou o familiar.

A vítima foi atendida no Pronto-Socorro Edison Mano com ferimentos no abdômen e antebraço. A GCM (Guarda Civil Municipal) foi chamada à unidade hospitalar e constatou que a vítima passaria por uma cirurgia e colheu depoimentos.

Posteriormente, os patrulheiros se dirigiram ao imóvel. O irmão confessou as agressões e disse que feriu o irmão para se defender. Ele também entregou a tesoura utilizada no crime.

O autônomo foi levado ao plantão policial, onde recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio.