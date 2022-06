Ausências em consultas médicas crescem 82% em Santa Bárbara d’Oeste

O número de ausências nos atendimentos em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Santa Bárbara d’Oeste cresceu 82% em um ano. No primeiro quadrimestre de 2022, a Secretaria de Saúde registrou um total de 8.583 faltas em consultas na saúde básica, contra 4.723 no mesmo período no ano passado.

Dos 17 postos que funcionam em Santa Bárbara, as UBSs Vista Alegre, Romano e Planalto do Sol 2 foram as três unidades que apresentaram, em números totais, o maior aumento de absenteísmo — ou seja, a ausência de pacientes nas consultas que foram agendadas — entre um ano e outro. No posto do Vista Alegre, a quantidade de faltas subiu de 566 para 1.199; no 31 de Março, de 328 para 747; e no Planalto do Sol 2, de 55 para 757.

Secretária Lucimeire Rocha (ao cento) apresentou dados em audiência pública – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A última UBS citada, inclusive, teve o maior crescimento proporcional em relação a todas as demais unidades na comparação entre os quatro primeiros meses de 2022 e os de 2021: 1257%.

Embora não tenham sido os postos com as maiores quantidades totais de ausências, Centro de Saúde (283%), São Fernando (202%), e Boa Vista (150%) também apresentaram elevado crescimento de absenteísmo.

Os dados referentes a este ano foram apresentados pela secretária da pasta, Lucimeire Rocha, em audiência pública realizada no final do mês passado, na câmara. Como na penúltima audiência, em fevereiro, o absenteísmo voltou a ser motivo de questionamento por parte dos vereadores.

Na ocasião, as ausências nas consultas em UBSs, no 3º quadrimestre de 2021, foram de 7.634 faltas. Em comparação com as 8.583 dos primeiros meses de 2022, o aumento de um período para outro foi de 12,5%.

Aos parlamentares, Lucimeire admitiu que é difícil encontrar uma razão que explique o crescimento de faltas em atendimentos na saúde. Ela citou que as justificativas apresentadas pelos pacientes vão desde mudança do número de celular, telefone que não funciona mais, até esquecimento.

A vereadora Esther Moraes (PL), presidente da Comissão de Saúde da câmara, também afirmou estar preocupada. “O serviço público precisa encarar esse dado, e não criminalizar ou tentar punir o paciente, porque isso pode agravar ainda mais a relação do usuário com o SUS”, opinou Esther.

“Devemos conscientizar o usuário que, quando ele faltar, isso vai afetar o planejamento da equipe e outros pacientes poderiam se beneficiar com a antecipação do atendimento”, acrescentou.

PANDEMIA

A Secretaria de Saúde informou, por meio de nota, que a pandemia de Covid-19 entre 2020 e 2021 contribuiu para o aumento dos índices de absenteísmo em consultas médicas e odontológicas eletivas, e que a prefeitura “tem se empenhado para diminuir o número de faltas, por meio de ações de conscientização junto aos pacientes e implantação do acesso avançado nas unidades”.

Segundo a pasta, o Executivo implantou recentemente um sistema de confirmação de consulta via aplicativo de mensagens (WhatsApp) buscando diminuir o número de faltas, e afirmou que todos os pacientes são orientados a informar alterações de informações pessoais cadastradas, principalmente as relacionadas aos contatos telefônicos.