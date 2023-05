Aumento de salário para vereadores de Santa Bárbara daria para construir UBS

Gasto anual com o reajuste, de R$ 1,5 mi, seria suficiente para levantar uma unidade como a que Americana fará no Pq. da Liberdade

Presidente da Casa, Paulo Monaro (MDB) (centro) não se manifestou sobre o tema nesta quarta - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

Os 19 vereadores que compõem a Câmara de Santa Bárbara d’Oeste vão custar R$ 1,5 milhão a mais por ano a partir de 1º de fevereiro de 2025. Hoje, o valor é de R$ 171,4 mil por mês e R$ 2 milhões por ano. Em 2025, será de R$ 294,9 mil por mês e R$ 3,5 milhões por ano.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O valor a mais seria suficiente para construir uma UBS (Unidade Básica de Saúde) como a que Americana fará no Parque da Liberdade, cuja a obra está estimada em R$ 1,1 milhão.

A votação do aumento do subsídio dos parlamentares barbarenses foi aprovada por unanimidade, durante sessão na última terça-feira, e durou menos de um minuto.

Na ocasião, o parlamentar e 1º secretário da Mesa Diretora, Reinaldo Casimiro (Podemos) leu rapidamente o título do projeto, sem mencionar os valores dos subsídios. As pessoas que acompanhavam a sessão pela internet ou pessoalmente no plenário não foram informadas sobre o reajuste, que alcançou 72%.

Os salários vão subir de R$ 8.966,82 para R$ 15.422,93. Para o presidente da Casa, o aumento será de R$ 10.082,99 para R$ 17.342,76.

A câmara informou que de acordo com o inciso 4º, do artigo 15, do Regimento Interno, é atribuição do 1º secretário dar conhecimento ao plenário da súmula da matéria constante do expediente. A leitura da matéria na íntegra se dá somente por solicitação parlamentar. Como nenhum dos vereadores pediu, o projeto não foi lido na íntegra.

A situação é diferente da que o presidente da câmara, Paulo Monaro (MDB), destaca nas sessões, ao citar sua gestão como democrática e transparente.

Ele foi procurado pelo LIBERAL, mas até o fechamento desta edição não respondeu os questionamentos sobre a rapidez na apresentação e votação do projeto, assinado por todos os vereadores e votado no mesmo dia.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

TETO. O valor que será pago ao próximo presidente se aproxima do teto permitido pela Constituição Federal em municípios com até 300 mil habitantes, que estabelece que o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% dos deputados estaduais, definido para R$ 34.774,64 em 2025, ou seja, o chefe do Executivo barbarense receberá 49,87% desse valor.