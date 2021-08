Aumento de R$ 0,45 na tarifa de ônibus começa a valer neste domingo

Passagem em Santa Bárbara se tornou a mais cara cobrada entre os municípios da RPT - Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

Começou a valer neste domingo o novo valor da tarifa de ônibus urbano em Santa Bárbara d’Oeste. A passagem, que custava R$ 4,40, passa a custar R$ 4,85.

O reajuste de 10% foi anunciado na quinta-feira, pela prefeitura, que alegou ser uma obrigação contratual para o reequilíbrio financeiro do contrato com a Sertran, responsável pelo transporte. Com o novo valor, a passagem de ônibus em Santa Bárbara se tornou a mais cara cobrada entre os municípios da RPT (Região do Polo Têxtil).

Em Americana, o valor é de R$ 4,70. Em Hortolândia, o valor é R$ 4,50 e, em Sumaré, R$ 4,40. Nova Odessa tem a tarifa a

R$ 3,10.

O último reajuste em Santa Bárbara havia ocorrido em agosto de 2019,

quando a passagem custava R$ 4.