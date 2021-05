Aulas presenciais podem retornar no final do mês, diz Piovezan

As aulas presenciais da rede municipal de ensino de Santa Bárbara d’Oeste podem retornar no final do mês de maio.

Aulas em Santa Bárbara foram suspensas em 12 de março – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A informação foi revelada ao LIBERAL pelo prefeito Rafael Piovezan (PV), na manhã desta sexta-feira (7), durante a assinatura do início das obras do Programa Vida Longa, no Cândido Bertine. “Estamos trabalhando com uma data para o final de maio, talvez”, disse.

De acordo com o Plano São Paulo, as unidades podem receber até 35% dos alunos. Segundo o prefeito, ainda não há data exata.

“Estamos finalizando a imunização dos professores contra o coronavírus e acompanhando com a Secretaria de Educação para ver o melhor momento. Há crianças carentes que precisam voltar para a escola, temos sido procurados, mas precisamos voltar com segurança para todos” , declarou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As aulas presenciais da rede municipal de Santa Bárbara estão suspensas desde 12 de março. Na ocasião, Piovezan tomou a decisão depois do anúncio do Governo de que todo o Estado ia entrar em fase emergencial do Plano São Paulo.

Inicialmente, a previsão do prefeito era voltar em abril, mas com o aumento de casos e internações da pandemia do coronavírus, a retomada foi adiada.

Até então, Santa Bárbara era o único município da RPT (Região do Polo Têxtil) que tinha voltado com as aulas presenciais para algumas turmas e de maneira facultativa. O retorno aconteceu no dia 25 de fevereiro.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Na região, a Prefeitura de Americana informou em 30 de abril que definiu a retomada presencial das aulas da rede municipal para 24 de maio, no Ensino Fundamental e Educação Infantil.

Também fim de abril, Hortolândia e Nova Odessa anunciaram que vão adiar a volta das aulas presenciais das redes municipais para junho. Nova Odessa voltará dia 7 de junho, e Hortolândia, no dia 14. Sumaré também adiou o retorno, para o dia 21 de junho.

Campinas retomou as aulas presenciais da rede municipal em 26 de abril.