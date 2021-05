Aulas presenciais da rede municipal de Santa Bárbara devem voltar dia 31 de maio

As aulas presenciais da rede municipal de Santa Bárbara d’Oeste estão previstas para voltar no dia 31 de maio, uma segunda-feira. O prefeito Rafael Piovezan (PV) havia adiantado ao LIBERAL que a retomada deveria acontecer até o fim deste mês.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (19) pela Comissão de Acompanhamento da Volta às Aulas Presenciais da Câmara Municipal, composta pelos vereadores Nilson Araújo Radialista (PSD), Kifú (PL) e Tikinho Tk (PSD).

Secretária disse à comissão que volta deve acontecer dia 31 de maio – Foto: Divulgação

A comissão esteve reunida, na manhã desta quarta-feira (19), com a secretária municipal de Educação, Tânia Mara da Silva.

Foram abordados o acolhimento das crianças nas escolas e o processo de vacinação dos profissionais da educação. Durante o encontro, os parlamentares foram informados pela secretária que a possibilidade ainda em discussão é a do retorno das aulas em forma de rodízio.

“Segundo a Tânia Mara, não teremos uma ação igualitária nas escolas e isso vai variar de acordo com o número de profissionais vacinados, para que seja calculada a quantidade de alunos atendidos em cada unidade”, explicou Nilson Araújo.



Em Santa Bárbara ainda devem ser vacinados contra o coronavírus (Covid-19) 30 profissionais com mais de 47 anos, que estão entre os grupos prioritários anunciados pelo Governo do Estado do São Paulo.

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta a vacinação dos demais profissionais de educação, porém apenas para 21 a 31 de julho.

“O retorno das aulas presenciais no município está previsto para o dia 31 de maio, com atendimento de 30% dos alunos, seguindo o protocolo do Estado de São Paulo”, informou a comissão.

Questionada, a prefeitura disse em nota na noite desta quarta, através da assessoria de imprensa, que não tem essa informação.

Ainda segundo a comissão dos vereadores, atualmente, para atender crianças em situação de vulnerabilidade social, 12 unidades de período integral já prestam atendimento, além de 22 unidades privadas que possuem convênio com o município.

Com o intuito de acompanhar a volta às aulas, garantindo a segurança de alunos e profissionais da educação, a comissão disponibiliza um telefone para denúncias, reclamações e sugestões: (19) 3459-8928.

RETOMADA

As aulas presenciais da rede municipal de Santa Bárbara estão suspensas desde 12 de março. Piovezan tomou a decisão depois do anúncio do Governo de que o Estado iria entrar em fase emergencial do Plano São Paulo.

Inicialmente, a previsão do prefeito era voltar em abril, mas com o aumento de casos e internações da pandemia do coronavírus, a retomada foi adiada.

Até então, Santa Bárbara era o único município da RPT (Região do Polo Têxtil) que tinha voltado com as aulas presenciais para algumas turmas e de maneira facultativa. O retorno aconteceu no dia 25 de fevereiro.

Na região, Americana definiu a retomada presencial das aulas da rede municipal para 24 de maio, no Ensino Fundamental e Educação Infantil.

Hortolândia, Nova Odessa e Sumaré anunciaram a retomada para junho.