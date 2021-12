Aterro de Santa Bárbara funciona sem balança de pesagem de lixo

Segundo funcionários do local, equipamento está quebrado há dois meses; vereadores questionam a Prefeitura sobre a situação

Funcionários do aterro não conseguem registrar a quantidade de lixo que o local recebe – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

O aterro sanitário municipal de Santa Bárbara d’Oeste está funcionando sem a balança de pesagem. O equipamento é responsável por calcular a quantidade de lixo carregada pelos caminhões que chegam ao local para fazer o despejo do material gerado na cidade.

Segundo trabalhadores do aterro, questionados pelo LIBERAL, a balança está quebrada há dois meses e, desde então, os funcionários não conseguem registrar a quantidade de lixo que o local recebe.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os mesmos funcionários afirmaram ainda que há uma nova balança disponível, mas que ninguém ainda fez a instalação do equipamento.

Nesta semana, os vereadores Eliel Miranda (PSD) e Nilson Araújo Radialista (PSD) questionaram a prefeitura, por meio de requerimentos, os motivos do aterro estar operando sem a balança.

Ambos os parlamentares, que receberam denúncias e fotos do aterro, perguntaram há quanto tempo o equipamento está quebrado e se o Executivo tem previsão de quando a situação vai se regularizar.

“Eu questionei a prefeitura, porque eu quero saber qual é o prejuízo dos caminhões não estarem sendo pesados”, afirmou o vereador Eliel Miranda.

O LIBERAL também questionou a assessoria da prefeitura sobre a situação do aterro e as consequências da quantidade de lixo não estar sendo mensurada, mas as perguntas não foram respondidas até o fechamento da matéria.