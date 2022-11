Assistente de vendas é vítima de estupro enquanto caminhava em Santa Bárbara

Uma assistente de vendas de 36 anos foi estuprada na manhã deste sábado (5), enquanto caminhava no Parque Planalto, em Santa Bárbara d’Oeste. Após o abuso, que durou cerca de dez minutos, o agressor fugiu e não foi mais encontrado, tampouco identificado. O caso segue sendo investigado.

De acordo com informações fornecidas pela vítima aos policiais militares, por volta de 8h20, ela fazia caminhada próximo ao Loteamento Residencial Jardim dos Manacás, quando se deparou com um homem que estava correndo.

Ele a cumprimentou com um aceno de cabeça. Por educação, ela retribuiu, e os dois continuaram os exercícios em direções opostas.

Um tempo depois, no final do loteamento, os dois se depararam mais uma vez. Porém, nesta oportunidade, o homem tentou abraçá-la e ela recusou, o questionando sobre a ação. Neste momento, ele jogou a mulher ao chão, apertou seu pescoço e mandou que o obedecesse.

O homem, então, puxou a vítima para um matagal e começou a abusar sexualmente dela, afirmando que, se gritasse ou o denunciasse, a mataria.

De acordo com a assistente de vendas, ao final, o agressor mandou que a mulher esperasse cinco minutos para deixar o matagal e novamente lhe fez ameaças de morte, caso o denunciasse. Ela esperou uns minutos e depois foi para casa.

Após a vítima relatar os fatos à irmã, as duas se dirigiram a um hospital particular de Americana, onde a assistente recebeu atendimento médico.

A PM também foi à unidade de saúde para pegar as informações do estupro com a vítima, que permaneceu internada. A mulher foi orientada a procurar a Polícia Civil para o registro dos fatos. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o agressor.