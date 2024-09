Veja como foi a entrevista com Vanderlei Larguesa, candidato a prefeito de Santa Bárbara - O Liberal

Vanderlei Larguesa, candidato a prefeito de Santa Bárbara, durante sabatina do Grupo Liberal - Foto: Leonardo Matos/Liberal

Vanderlei Larguesa (PT), candidato a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, foi o primeiro entrevistado da série de sabatinas do Grupo Liberal, que começou nesta segunda-feira (9). Reveja no vídeo abaixo como foi a entrevista.

Larguesa destacou projetos como a implantação de creche noturna e sobre aumentar o número de moradias populares por meio do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal.

O petista também citou a proposta de tarifa a R$ 1 no transporte coletivo urbano, que seria bancado por meio de um subsídio pago pela prefeitura à empresa responsável pelo serviço no município.

Larguesa, de 61 anos, é um velho conhecido das eleições na cidade, já tendo participado de votações para vereador, deputado, além da briga majoritária.

Em 2008, foi eleito vice-prefeito ao lado de Mário Heins (PDT) e chegou a assumir a prefeitura, em 2012, após o afastamento do então prefeito. Nas últimas eleições que participou, em 2016, tentou o cargo de vereador, teve 405 votos e não foi eleito.

Liderança da Federação Brasil da Esperança, que conta com o PV e PSB, ele tem como vice o guarda municipal Anderson Bandeira, do PSB. A coligação terá o nome “Santa Bárbara é o que interessa”.

Propostas, opiniões e vida pública

Tradicionais na cobertura eleitoral da região, as sabatinas do Grupo Liberal têm o objetivo de debater com os candidatos a prefeito propostas que tenham para o governo municipal, além de questões da vida pública do concorrente e sua biografia.

Veja a data das próximas entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Bárbara

11/09 📅 Rafael Piovezan (PL)

16/09 📅 Eliel Miranda (PSD)

18/09 📅 Dr. José (União Brasil)

Neste ano, os jornalistas que participarão serão o chefe de reportagem Rodrigo Alonso e o repórter Gabriel Pitor. Paula Nacasaki será a âncora do programa.

A ordem das entrevistas foi definida em sorteio realizado na sede do Grupo Liberal, com representantes dos candidatos, no dia 21 de agosto.