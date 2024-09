Veja como foi a entrevista Eliel Miranda, candidato a prefeito de Santa Bárbara - O Liberal

Eliel Miranda, candidato a prefeito de Santa Bárbara - Foto: Leonardo Matos/Liberal

Eliel Miranda (PSD), candidato a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, foi o terceiro entrevistado da série de sabatinas do Grupo Liberal, nesta segunda-feira (16). A entrevista com o atual vereador pode ser assistida no vídeo abaixo.

Durante a sabatina, Eliel comentou sobre projetos como o início da construção de um hospital municipal, defendeu a criação de uma subprefeitura na região da zona leste, com o vice-prefeito à frente, e também propôs a construção de um viaduto para ligar Santa Bárbara a Americana. Eliel ainda diz que, se eleito, pretende implantar um modelo barbarense de “escola cívico-militar” com a participação da Guarda Civil Municipal.

Propostas, opiniões e vida pública

Tradicionais na cobertura eleitoral da região, as sabatinas do Grupo Liberal têm o objetivo de debater com os candidatos a prefeito propostas que tenham para o governo municipal, além de questões da vida pública do concorrente e sua biografia.

Na segunda-feira (9), o candidato Vanderlei Larguesa (PT) foi o primeiro entrevistado. Já na quarta, Rafael Piovezan (PL) foi sabatinado.

Neste ano, os jornalistas que participarão serão o chefe de reportagem Rodrigo Alonso e o repórter Gabriel Pitor. Paula Nacasaki será a âncora do programa.

A ordem das entrevistas foi definida em sorteio realizado na sede do Grupo Liberal, com representantes dos candidatos, no dia 21 de agosto.