Assalto em Cosmópolis tem perseguição até Santa Bárbara, 2 presos e apoio do Águia

Um roubo de carga de pneus na Rodovia Zeferino Vaz, em Cosmópolis (SP-332), terminou com dois homens presos em Santa Bárbara d’Oeste após uma perseguição que terminou na Rodovia Luís Ometto (SP-306), que liga Santa Bárbara a Limeira, na manhã desta quarta-feira (17).

Os indivíduos detidos pela PM (Polícia Militar) têm 31 e 43 anos, e são de Sumaré e Americana, respectivamente. Além deles, as autoridades investigam a participação de outros envolvidos no crime.

A ação começou por volta de 6h20, com o assalto ao caminhão que estava carregado com uma carga de pneus avaliada em R$ 627 mil. O motorista, vítima do roubo, foi colocado em um carro pelos criminosos, que rodaram com ele pela região de Campinas.

De lá, os dois detidos seguiram no sentido de Limeira. Foi a partir daí que passaram a ser seguidos pelos PMs após informações sobre a localização serem transmitidas por um rastreador.

Houve acompanhamento de policiais militares a partir de Iracemápolis, onde a carga seria descarregada. Sem sucesso nessa etapa do crime, os assaltantes seguiram no sentido de Santa Bárbara d’Oeste. Houve suporte do helicóptero Águia da PM durante o cerco.

Com a perseguição em andamento, eles chegaram a jogar o caminhão contra as viaturas. Depois, eles mesmos se jogaram do veículo em movimento no km 27, na altura do aterro municipal de Santa Bárbara.

Um dos homens quebrou um dos tornozelos e foi levado para atendimento médico, acompanhado de policiais.

O outro rapaz foi preso em um matagal, para onde correu depois de deixar o veículo. A localização dele foi apoiada por homens do Águia.

O motorista do caminhão foi encontrado no Jardim Alvorada, em Monte Mor. O veículo que levava a carga, alvo da ação, tem placas de Passos (MG). A vítima tem 34 anos, é pai de dois filhos – um menino e uma menina – e sofreu um assalto pela primeira vez.

O caso foi apresentado no 1º DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara.

* Essa publicação foi alterada. Informações preliminares colhidas no local onde a perseguição foi concluída, como inicialmente publicado, indicavam que o assalto teria ocorrido em Santa Bárbara d’Oeste. Depois da apresentação da ocorrência, foi esclarecido o caminho feito pelos criminosos.