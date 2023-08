Assalto à Vivara: polícia analisa imagens para tentar identificar comparsas

O crime ocorreu na noite do último sábado, no shopping em Santa Bárbara - Foto: Claudeci Junior - Liberal

Policiais civis do 2º DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara d’Oeste analisaram, na manhã desta segunda-feira (7), as imagens das câmeras de segurança do Tivoli Shopping para confirmar se o suspeito de roubar a joalheria Vivara contou com a ajuda de comparsas.

O assalto ocorreu na noite do último sábado (5). O assaltante saiu do estabelecimento com mais de R$ 365 mil em mercadorias e chegou a fazer uma mulher de 42 anos como refém.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem trocou tiros com a PM (Polícia Militar) e na tentativa de fuga roubou dois casais. Ele tentou escapar em dois carros e quando percebeu que o shopping estava cercado por policiais, se rendeu.

Atingido com um tiro de raspão no pescoço, o suspeito passou por atendimento médico. As joias roubadas foram recuperadas.

O delegado José Donizeti de Melo, que coordena a investigação, diz que várias pessoas serão ouvidas ao longo da semana.

“Estamos a apurando a possibilidade de que o suspeito pode ter agido em outro roubo em outra joalheria no mesmo shopping, pois as abordagens são bem parecidas”, diz. “Apesar de estudarmos as imagens das câmeras, por enquanto, trabalhamos a possibilidade de que ele agiu sozinho”, completa.

A gravação também será periciada pelo IC (Instituto de Criminalística de Americana). O laudo deve ficar pronto em 30 dias. O inquérito está sendo apurado como roubo e tentativa de homicídio.

O comandante do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), tenente-coronel Adriano Daniel, disse que um policial militar que passeava no shopping flagrou o suspeito fugindo com uma funcionária da loja.

“O PM esperou que o suspeito saísse do shopping para dar voz de prisão, mas naquele momento ele atirou no policial, que revidou”, afirmou Daniel.

O oficial destacou que a ação do policial foi legítima, pois com a ajuda de outros PMs conseguiram deter o suspeito e recuperar as mercadorias.