Assalto a loja de veículos de luxo tem reféns e suspeito baleado em Santa Bárbara

Caso ocorreu no final da manhã desta terça-feira, em um estacionamento no Distrito Industrial; polícia procura três suspeitos

Carro usado por suspeitos de assalto em Santa Bárbara ficou com marcas de tiros - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um assalto a um estacionamento de veículos teve um suspeito baleado em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta terça-feira (27). O caso ocorreu por volta de 10h30 em uma loja que vende carros de luxo, na região do Distrito Industrial, próximo à entrada do quilômetro 135 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Segundo informações apuradas pelo LIBERAL, o roubo envolveu quatro suspeitos e teve como alvo a loja Dupay Imports, na Avenida Juscelino Kubitschek. Eles chegaram em um SUV Honda HR-V ao local e foram notados pelo sistema de câmeras de segurança, que acionou a Polícia Militar.

Cerca de oito funcionários foram rendidos e colocados amarrados em um cômodo dos fundos da loja, segundo o tenente Murilo Justi, da PM. Ao chegar ao local, policiais se depararam com o veículo dos suspeitos no interior da loja, na parte dos fundos.

Três deles fugiram pelos fundos em uma VW Kombi que roubaram. A princípio, eles levaram apenas pertences das vítimas.

O quarto suspeito, no entanto, tentou fugir com o SUV e, segundo relatos, chegou a arremessar o veículo contra os policiais, que reagiram com disparos.

O motorista, de 26 anos, foi atingido no cotovelo e no rosto e foi socorrido ao PS (Pronto-Socorro) Afonso Ramos, em Santa Bárbara. “Ele não corre risco de morte, a princípio”, afirmou o tenente.

Carro usado por suspeitos em tentativa de assalto em Santa Bárbara foi atingido por disparos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O HR-V usado pelos suspeitos havia sido roubado em Sumaré no dia 16 e foi atingido por ao menos oito tiros. Dez teriam sido disparados, no total. Policiais não ficaram feridos.

O suspeitos que fugiram eram alvos de buscas até o final da manhã desta terça. A ação policial mobilizou diversas viaturas da PM de Americana e Santa Bárbara, guardas municipais e o helicóptero Águia, da base da PM em Piracicaba. O trânsito na avenida foi interditado.

A loja atua no segmento de veículos de luxo. Em seu site, anuncia carros como Lamborghinis e Ferraris, com valores acima de R$ 2 milhões.