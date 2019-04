Assaltantes arrombam portão e assaltam chácara em Santa Bárbara

Quanto homens arrombaram o portão de uma chácara no Vale das Cigarras, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite deste domingo (28), renderam o casal de moradores e fugiram com diversos produtos. Uma das vítimas apontou que dois assaltantes são parecidos com os que roubaram seu sogro há “alguns meses”. Ninguém foi preso.

Foto: Google Maps / Reprodução

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu às 20h20 na Rodovia Margarida da Graça Martins. As vítimas estavam na chácara onde residem quando quatro homens arrombaram o portão de entrada e invadiram o imóvel. Um deles estava armado com uma faca e rendeu a mulher, uma fisioterapeuta de 41 anos.

Outro assaltante foi em direção ao esposo dela, que também é fisioterapeuta e tem 35 anos, com um revólver em mãos. Enquanto isso, os dois comparsas passaram a vasculhar o imóvel em busca de ouro, segundo as vítimas, mas não encontraram.

Com isso, os suspeitos fugiram com um relógio de pulso, dois celulares, R$ 500 e uma moto Honda CB 650. O casal não foi ferido.

Segundo relato da mulher aos policiais, seu sogro foi vítima de roubo por quatro indivíduos há alguns meses, sendo que dois acabaram presos. Entretanto, ela aponta que dois homens do roubo de ontem eram parecidos com os que praticaram o crime contra seu sogro.

O caso foi registrado no plantão policial e será investigado pela Polícia Civil.