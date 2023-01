Assaltante é condenado por roubo a estacionamento de veículos de luxo

SUV usado por assaltantes foi atingido por tiros disparados pela PM na ocorrência - Foto: Marcelo Rocha - Liberal - 27-09-2022

A Justiça de Santa Bárbara d’Oeste condenou Erik Caique Alves Ferreira a 11 anos, oito meses e 28 dias de prisão por participar do assalto a um estacionamento de veículos de luxo, no Distrito Industrial. O crime ocorreu em 27 de setembro de 2022. Na época, ele foi baleado durante confronto com a Polícia Militar e acabou preso. A defesa promete recorrer da decisão. Segundo a sentença do juiz da 2ª Vara Criminal, Lucas Borges Dias, o réu agiu com outros três homens ainda não identificados. Após render clientes e funcionários, eles roubaram R$ 29,9 mil. Eles já se preparavam para fugir, quando a PM chegou.

As imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o condutor joga o carro, usado pelos criminosos, em direção dos policiais que atiraram. Ferreira, que dirigia o carro, foi atingido no cotovelo e no rosto e foi socorrido. Ele permaneceu um tempo internado, mas após alta médica foi encaminhado para um presídio da região. Os comparsas conseguiram fugir.

JULGAMENTO. Na sentença, o magistrado negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, pois é reincidente em outros crimes. “Já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venham novamente a delinquir enquanto não cumpra a pena”, cita o juiz em trecho da sentença.

A advogada Carlusia Brito, que defende o réu, diz que a sentença não é absoluta. “Iremos recorrer em segundo grau no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e se for necessário, até o STJ (Superior Tribunal de Justiça ou STF (Supremo Tribunal Federal). Até agora temos apenas a sentença do juiz e, ainda, as verdadeiras pessoas que efetuaram o delito fugiram”, destaca a defensora.