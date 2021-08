Assaí abre 281 vagas de emprego para unidade em Santa Bárbara

Loja terá 12,8 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de 22 mil metros quadrados - Foto: Divulgação

O Assaí Atacadista abriu 281 vagas de emprego para a unidade que será inaugurada em Santa Bárbara d’Oeste nos próximos meses. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (2).

As oportunidades para compor a equipe da nova loja que será inaugurada na Rua da Agricultura – em frente ao shopping Tivoli, são todas efetivas e abrangem diferentes áreas.

Entre os postos dos setores, estão chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, açougueiros e auxiliares de açougue, entre outras funções.

Há também oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência.

Os interessados e as interessadas devem se cadastrar exclusivamente no site até o dia 17 de setembro. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Como medida de prevenção contra o coronavírus (Covid-19), o processo seletivo da rede foi adaptado para ser realizado 100% online. A seleção online permite que o candidato acompanhe a sua evolução na plataforma.

Piovezan acompanha início das obras do Assaí, em julho – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

A unidade do Assaí em Santa Bárbara foi anunciada pelo prefeito Rafael Piovezan (PV) no final de abril. As obras tiveram início em julho.

A loja terá 12,8 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de 22 mil metros quadrados, onde funcionava a empresa Suzigan, com investimento de R$ 60 milhões.

O Assaí será o terceiro atacado na mesma rua. Além da nova loja que será instalada, a Rua da Agricultura ainda tem o Atacadão, próximo ao Jardim Souza Queiroz, e o Higa, no limite com Americana.

Segundo a prefeitura, serão gerados cerca de 350 empregos durante a obra, que será iniciada na próxima semana, e mais 500 empregos diretos e indiretos com a inauguração da loja, prevista inicialmente para outubro.