Asfalto em trecho da SP-304 em Santa Bárbara gera reclamações

O trecho entre os quilômetros 138 e 139 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) é alvo de reclamação de uma moradora da Vila Brasil, em Santa Bárbara d’Oeste.

Ela diz que irregularidades no asfalto deixam a pista perigosa, especialmente para motocicletas e bicicletas, principalmente em dias chuvosos.

Asfalto em um trecho da rodovia SP-304 é irregular, e DER prometeu a realização dos reparos – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“É muito ruim o trecho. O asfalto tem remendos, valetas, relevos. Para quem está de carro, tomando cuidado, tudo bem, mas quem passa de moto é complicado. Até mesmo quando você faz uma ultrapassagem, ou está chovendo. Por ser uma rodovia com bastante acesso este local oferece muito perigo”, disse a mulher, que preferiu não ser identificada.

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem), responsável pela rodovia, foi questionado e respondeu que “já trabalha no projeto para a realização de obras no local. Enquanto isso, já está programada para as próximas semanas a realização dos serviços de conservação previstos em contrato”.

