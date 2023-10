Árvores em escola de Santa Bárbara preocupam pais e funcionários

Colaboradores e pais de alunos da Escola Estadual Professora Alcheste de Godoy Andia, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, estão preocupados com o risco de queda de várias árvores.

Na semana passada, durante um período de chuvas intensas que atingiram o município, uma dessas árvores teria caído sobre os carros da diretora e de uma professora.

“A escola está com um monte de árvores com risco de cair. A última chuva que deu na semana passada derrubou uma árvore no carro da diretora e da professora e elas que tiveram que pagar os carros, acho que o galho ainda está lá porque ninguém foi tirar.”, disse uma colaboradora que pediu para ter a identidade preservada.

Ela completa que “a Defesa Civil chegou a ir lá, mas falaram que iriam encaminhar para outra pessoa. Na frente do pátio tem árvores com risco de cair e se cair vai derrubar o muro da escola ou então cair em cima de algum aluno.”

Secretaria de Meio Ambiente de Santa Bárbara disse que responsabilidade pelas árvores é do Estado – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A Secretaria de Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste informou que, por se tratar de árvores da área interna das dependências da escola, a responsabilidade é do Estado, sendo que possui verba específica para manutenção das espécies.

“No dia 4 deste mês [outubro], devido às tempestades, a Defesa Civil do município foi à unidade escolar para orientações e ressaltou a necessidade de a mesma realizar sua própria intervenção por se tratar de escola estadual”, diz a nota enviada pela administração.

A Seduc (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), por sua vez, informou que a direção da escola acionou a Defesa Civil para a retirada das árvores que tombaram em razão de fortes chuvas, além de poda de outras que se encontram no interior da unidade e sinalização de locais com potenciais riscos para segurança dos estudantes e funcionários.

Reforma de muro

Esclareceu ainda que em razão do impacto causado pelo acidente, foi iniciada nesta semana a reforma do muro da escola, bem como foi enviada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste uma solicitação de avaliação de risco de queda de árvore e informações acerca do manejo arbóreo, caso necessário, mas até o momento não tiveram retorno.