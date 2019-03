Árvore destrói carro no Centro de Santa Bárbara

Uma árvore de grandes proporções caiu sobre um carro na tarde desta terça-feira, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. O Toyota Corolla estava estacionado na Rua Duque de Caxias, no cruzamento com a Rua Floriano Peixoto. O veículo estava vazio e ninguém ficou ferido.

Foto: Claudio Mariano / SBNotícias

No momento da queda chovia fraco na região, mas os ventos eram fortes, segundo testemunhas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a remoção da planta.

A Defesa Civil acompanhou a operação, que teve impacto no trânsito da região central de Santa Bárbara no final da tarde. Por volta das 18 horas, o tráfego estava liberado, mas ainda havia galhos das árvores sobre a calçada.