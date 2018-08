Árvore cai e derruba poste de iluminação no Sartori

Parte de uma árvore que, segundo moradores, está condenada caiu e acabou derrubando um poste de iluminação na madrugada deste sábado (25), no Jardim Sartori, em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu na esquina das ruas Peru e Uruguai. O dispositivo ainda caiu em cima de um carro, mas o veículo estaria abandonado na rua. Ninguém ficou ferido.

Foto: Divulgação

Há cerca de três semanas, uma parte da árvore já tinha caído e danificado o poste. De acordo com o engenheiro eletricista Alexandre Rosário, que mora em frente onde o problema aconteceu, os moradores já tinham acionado a Prefeitura de Santa Bárbara e a CPFL para a realização de poda da árvore, o que não foi atendido. Eles alegam que a árvore está “podre”.

“Fica um jogo de empurra-empurra entre a prefeitura e a CPFL, e é a segunda vez em menos de um mês que isso acontece. Ainda ficou uma parte de árvore e estamos com medo que caia em cima da casa do meu vizinho e até de atingir a minha casa também”, desabafou.

A queda do poste danificou parte da rede elétrica da rua. A CPFL relatou que a queda do poste desligou a energia para 84 clientes da região. “Equipes da CPFL Paulista atuaram rapidamente na troca do equipamento” e o poste já foi recolocado.

Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara informou que a árvore será removida na segunda-feira. “A Defesa Civil e técnico da Secretaria de Meio Ambiente estiveram no local providenciando a limpeza e liberação da via”, trouxe o texto.