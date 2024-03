Armadilhas para ovos identificam cinco bairros com infestação de mosquito da dengue em Santa Bárbara

Santa Bárbara d’Oeste tem atualmente cinco bairros com infestação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. São eles: Vila Pires, Residencial Furlan, Jardim Esmeralda, Nova Conquista e Conjunto Habitacional dos Trabalhadores.

Identificação de regiões infestadas foi possível por conta do monitoramento por ovitrampas – Foto: Luiz Eduardo Chimello de Oliveira/divulgação

A identificação das regiões foi possível por meio do monitoramento por ovitrampas, armadilhas para ovos do mosquito, distribuídas em 168 pontos. As armadilhas consistem em pequenos vasos contendo água, produto químico e uma paleta, proporcionando condições ideais para que as fêmeas depositem seus ovos.

Nos dois primeiros meses deste ano, os agentes de Zoonoses de Santa Bárbara coletaram aproximadamente 12,5 mil ovos do Aedes aegypti. No entanto, segundo Thiago Azevedo, diretor de Políticas Públicas da Secretaria de Saúde, é importante ressaltar que nem todos esses ovos eclodem em larvas, devido a diferenças de temperatura e umidade.

Azevedo explica que o número de ovos coletados não é o indicador primário para determinar a infestação do mosquito em uma área, mas sim a frequência da ocorrência de armadilhas positivas.

Por exemplo, se em uma determinada região forem colocadas 10 armadilhas e, na primeira semana, cinco delas apresentarem ovos, significa que 50% do bairro está infestado. Essa frequência ao longo das semanas seguintes indica se a infestação está aumentando ou diminuindo.

Azevedo afirma que a armadilha é um indicador da quantidade de mosquito.

“Com o passar das semanas, o aumento ou a diminuição da frequência de armadilhas positivas nos mostra os locais nos quais temos que fazer o tratamento com controle químico, retirada de criadouro ou apenas manutenção preventiva.”

Até o momento, Santa Bárbara d’Oeste registrou 159 casos de dengue, aumento de 44% em comparação ao mesmo período do ano anterior, que somou 110 ocorrências. Azevedo reforça a importância da colaboração da população na eliminação de possíveis criadouros do mosquito, como recipientes com água parada.

Como funciona a armadilha para ovos do mosquito da dengue

– A armadilha é feita por um pequeno recipiente de plástico contendo água e um produto químico apropriado para matar as larvas. No interior do recipiente, há uma paleta de madeira, que serve como superfície para os mosquitos depositarem seus ovos.

– O produto químico presente na água é responsável por matar as larvas que eclodem dos ovos depositados na paleta, bem como os mosquitos adultos que entram em contato com a água. Isso impede que a armadilha se torne um criadouro do mosquito.

– Essas armadilhas são colocadas, preferencialmente, há um metro do chão, em local abrigado de sol e chuva.

Fonte – Thiago Azevedo, diretor de Políticas Públicas da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste.