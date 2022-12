Área fechada de supermercado vira motivo de reclamação em Santa Bárbara

Prédio na Rua Treze de Maio, no Centro, tem servido como abrigo para pessoas em situação de rua

Problema é intensificado durante o período da noite, segundo relatos - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Os comerciantes e residentes da região central de Santa Bárbara d’Oeste, de locais próximos ao antigo prédio do Supermercado Pague Menos, na Rua Treze de Maio, estão convivendo com a sensação de insegurança. O local tem servido de abrigo para pessoas em situação de rua desde que foi abandonado, há aproximadamente dois anos, o que tem causado transtornos à população. Após questionamentos do LIBERAL, a prefeitura informou que tomou medidas na manhã desta sexta-feira.

“Eles fizeram até uma casa onde era o estacionamento. À noite, onde era a entrada do mercado, fica cheio, eles dormem ali. Tem muita droga, cheiro de urina, xingam os vizinhos. Nesta semana, eles pegaram uma garrafa e jogaram aqui dentro do meu estabelecimento. Parecem que estão loucos”, contou um comerciante da região, que não quis se identificar. Ele ainda relatou que foi atendido por uma viatura da Guarda Civil Municipal.

A reportagem esteve no local na última quinta-feira e também foi abordada pelos moradores de rua, que questionaram a presença da equipe. No estacionamento, há uma tenda com colchões e cobertores. A movimentação de pessoas é frequente.

Em conversa com proprietários de casas e outros estabelecimentos da região, todos confirmaram a inconveniência e os problemas. Porém, eles se recusaram a conceder entrevista, por conta do medo de serem ameaçados pelos moradores de rua. Um deles chegou a relatar que está fechando o seu comércio uma hora mais cedo, porque o período noturno “está ficando muito perigoso” na região.

“O grande problema é a sensação de insegurança. Isso afasta os clientes. Sem contar quando eles mexem com os próprios clientes ou ficam pedindo as coisas. É muito desagradável. Quando o mercado estava aí, eu ficava até tarde com meu estabelecimento aberto. Hoje não dá para fazer isso, infelizmente”, lamentou.

Resolução

A reportagem pediu explicações para o Supermercado Pague Menos – que confirmou que ainda é locatário do prédio -, para a PM (Polícia Militar) e para a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. As três instituições tomaram conhecimento do problema por meio da reportagem.

O Pague Menos garantiu que “verificará o ocorrido e tomará as providências necessárias para controlar a situação”.

Segundo a capitã Carolina Pádua Rosa Berbel, a PM foi até o local após os questionamentos e constatou que as pessoas “estão em situação de rua e que não há tráfico de drogas”. Ainda segundo a comandante, a corporação já esteve no local em outras oportunidades e também não constatou tráfico.

Por fim, a prefeitura informou na manhã desta sexta que realizou “ações no local envolvendo a Secretaria de Promoção Social e Guarda Municipal”.