Arcada será examinada para comprovar identidade de cadáver

A Polícia Civil requisitou exame da arcada dentária do aposentado Carlos Antonio dos Santos, de 60 anos, desaparecido desde sexta-feira (15). A suspeita é que seja dele o cadáver encontrado incinerado na tarde de sábado (16) na Estrada dos Italianos, na área rural de Santa Bárbara d’Oeste.

Foto: Arquivo / O Liberal

A PM (Polícia Militar) encontrou no domingo (17) o carro de Santos, um Ford Focus. O veículo foi estava abandonado na Rua Francisco Alves, no Parque Residencial Zabani. O carro foi deixado ali por um jovem de 22 anos, suspeito de ter cometido o homicídio. Ele, assim como sua namorada, são investigados pela Polícia Civil. Segundo a PM, a mulher disse que o namorado confessou a ela ter cometido o crime por ciúmes, já que ela teria uma relação amorosa com Santos.

O delegado Gelson Aparecido de Oliveira Barreto, titular do 1° DP (Distrito Policial) e responsável pela investigação, explicou que os suspeitos foram liberados, mas a possibilidade de requisição de prisão temporária dos dois é “quase certa”. Ele disse que ainda vai analisar os depoimentos dos suspeitos prestados no Plantão Policial, e não poderia que o crime teria sido motivado por ciúmes.

“A vertente mais forte é a do envolvimento daquele casal já identificado e a participação da mulher, mesmo que de forma passiva. Ainda falta o exame de arcada dentária, cuja ficha odontológica a família ficou de nos trazer ainda hoje, para confirmar pericialmente a identificação da vítima e o laudo cadavérico para atestar a causa da morte, já que a incineração do cadáver parece ter sido no sentido de dificultar as investigações”, explicou o delegado.