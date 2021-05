Aprovado aumento de repasse e leitos de UTI Covid-19 para Hospital Santa Bárbara

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste aprovou na sessão desta terça-feira (25) projeto de lei da prefeitura que permite o aumento de repasse e de leitos para coronavírus (Covid-19) para o Hospital Santa Bárbara, a Santa Casa.

O projeto aumenta o repasse mensal ao hospital firmado em convênio pela segunda vez desde o início da pandemia do coronavírus.

Além de repasses que ultrapassam mais de R$ 400 mil mensais, os valores garantiram que o Hospital Santa Bárbara chegasse a 30 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Covid-19.

A alteração da prefeitura permite que o hospital chegue a até 37 leitos de UTI Covid-19. “Diante da gravidade e do alto número de infectados, estamos sim, estudando a viabilidade de implantação de mais leitos”, disse o presidente do hospital, Aparecido Donizetti Leite ao LIBERAL.

Ele explica que o projeto do Executivo formaliza o que já é oferecido ao município. “Já estamos operando os leitos desde abril. Atualmente são 30 leitos de UTI Covid-19 e 15 leitos de UTI comum. O aumento refere-se a esta ampliação que beneficiou em muito nossos munícipes”.

O projeto foi assinado com retroativo para início de abril. O hospital passa a receber subvenção municipal fixa mensal de R$ 1,596 milhão, pós-fixado mensal de R$ 479 mil, mais R$ 3,55 milhões mensais para leitos de UTI Covid-19 e R$ 10 mil para locação de imóvel.

Na exposição de motivos do projeto, que foi protocolado com urgência na semana passada, o prefeito Rafael Piovezan (PV) afirma que a propositura decorre da delicada situação vivenciada, em virtude da pandemia.

“Tal fato acarretou a necessidade de complementar o convênio entre o Município e a Santa Casa”, afirmou o chefe do Executivo, destacando que os recursos serão utilizados no combate à pandemia e suas consequências.

Em julho de 2020, o então prefeito Denis Andia (PV) alterou o convênio com intenções semelhantes. Aprovado pelos vereadores, o convênio passou a contar com repasse de R$ 1,436 milhão, e pós fixado mensal de R$ 285 mil. A locação do imóvel custava R$ 48 mil ao ano.

Adiado

Outro projeto de lei que seria votado na sessão desta terça teve pedido de adiamento por parte do autor, vereador Felipe Corá. Projeto de lei que prevê multa para envolvidos em festas clandestinas durante a pandemia, que pode chegar a até R$ 15 mil, será reformulado por Corá.

O colega Julio Cesar Kifu (PL), sugeriu um parágrafo a mais para regulamentar a situação de acordo com a fase da cidade no Plano São Paulo do Governo do Estado. A mudança será formalizada e votada em breve.