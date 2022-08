Aposta de Santa Bárbara leva R$ 123 mil no Loteca

Uma aposta de Santa Bárbara d’Oeste faturou R$ 123.844,57 no concurso Loteca, da Loterias Caixa. O jogo foi um dos nove ganhadores do concurso 1010, da última segunda-feira (1º).

A aposta ganhadora foi feita no Mercado Da Sorte Loterias, no Jardim das Orquídeas.

O Loteca consiste em apostar em resultados de partidas de futebol, marcando um palpite para cada um dos 14 jogos do concurso. A estimativa do prêmio do próximo Loteca é de R$ 300 mil e as apostas vencedoras devem ser divulgadas ainda no início desta semana.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco

Confira o resultado: