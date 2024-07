Aposta de Santa Bárbara fatura R$ 22,6 mil ao acertar a quina da Mega-Sena

Uma aposta feita em Santa Bárbara d’Oeste faturou R$ 22,6 mil ao acertar a quina do concurso 2.747 da Mega-Sena, na noite desta quarta-feira (10). Já o prêmio da faixa principal acumulou e agora está estimado em R$ 15 milhões. O próximo sorteio será no sábado (13).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta vencedora foi feita pela internet. Santa Bárbara ainda teve outros três apostadores premiados com a quadra, que pagou R$ 780,58. As dezenas sorteadas foram 14 – 17 – 24 – 28 – 36 – 45.

Aposta de Santa Bárbara fatura R$ 22,6 mil na Mega-Sena – Foto: Rafa Neddermeyer_Agência Brasil

Nas demais cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), outras 17 apostas acertaram a quadra e faturaram o mesmo valor. Foram nove em Americana, quatro em Sumaré, assim como outras quatro em Hortolândia. Já em Nova Odessa não houve ganhador.

O sorteio dos R$ 15 milhões será no sábado, às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h, tanto pelas casas lotéricas quanto pela internet, no site da Caixa. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.