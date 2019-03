Aposentado perde R$ 7 mil ao usar caixa eletrônico

Um aposentado de 73 anos relatou à polícia um desfalque de R$ 7 mil em sua conta bancária logo após fazer um saque em uma agência no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. O fato ocorreu na manhã de sábado (9), mas o homem procurou a delegacia neste domingo (10) pela manhã.

O aposentado, que mora no Parque Novo Mundo, em Americana, contou que sacou R$ 600 por volta das 11h30. Logo depois disso, o idoso se afastou do caixa eletrônico para ir embora, mas foi abordado por um homem que lhe entregou parte de um extrato, dizendo ser seu. O mesmo homem disse que o idoso tinha deixado a tela do caixa eletrônico aberta em sua conta. Foto: Arquivo / O Liberal

A vítima então voltou ao equipamento para fechar a tela. Ele contou à polícia que entre o saque e o momento em que o homem o abordou, passaram-se poucos segundos.

Logo ao chegar em casa, ele recebeu mensagem de celular informando que uma transferência de R$ 7 mil foi feita de sua conta para a de uma mulher que ele não conhece. O idoso acredita que foi o próprio homem que o abordou que fez a transferência enquanto ele mexia no caixa eletrônico, mas não sabe como isso pode ter acontecido.

Quando voltou ao caixa eletrônico para fechar a tela, ele diz que teve dificuldades para sair de sua conta.

“Eu tentava tirar da tela, ia sair, ele falava ‘aí, voltou de novo, aí o senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo’. E foi nesse pequeno intervalo aí que ele fez a transferência”, afirmou. “Ele aproveitou, não sei como, não sei como ele conseguia deixar aquela tela voltar”, completou.

Segundo o idoso, havia mais pessoas na área dos terminais de autoatendimento no momento do golpe. O boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste como furto qualificado.