Aposentado morre após ser atropelado na SP-304

O aposentado José Antônio Rodrigues de 65 anos morreu na noite desta quarta-feira (25), após ser atropelado na SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz). Ele trafegava pelo acostamento com sua bicicleta e no km 136 foi atingido pelo veículo.

Segundo relato do motorista à PMR (Polícia Militar Rodoviária), ele seguia com seu carro pela SP-304 sentido Americana e na alça de acesso a Estrada Barreirinho, no km 136, acabou batendo seu carro contra a bicicleta do aposentado, que trafegava na contramão da via e no acostamento.

O Corpo de bombeiros foi acionado e socorreu José até o pronto socorro Afonso Ramos, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O caso foi registrado no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste como homicídio culposo (quando não há a intenção de matar) na direção do veículo .

José Antônio Rodrigues era morador do Conjunto Habitacional Roberto Romano e deixa dois filhos.

O velório acontece nesta quinta-feira (26), no velório municipal Berto Lira ao meio dia e o sepultamento às 15h, no cemitério Campo da Ressureição.