Aposentado desaparecido teria sido visto em Piracicaba, diz família

Desaparecido há mais de um mês, o aposentado José Carlos Morato, de 75 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, teria sido visto nos últimos dias em Piracicaba, próximo aos bairros Cantagalo, Jaraguá e também à Praça Takaki, localizada no bairro Paulista. Ao menos cinco pessoas alegam ter visto ou ter tido contato direto com o idoso. Eles relataram o caso aos familiares do barbarense, que reforçaram as buscas no município.

As novas informações aumentam as esperanças dos parentes sobre encontrar Morato com vida. O barbarense está desaparecido desde a madrugada de 3 de março, há 34 dias, quando atolou o carro próximo ao Horto do Tupi, na área rural de Santa Bárbara d’Oeste, quando voltava para casa, depois de frequentar uma mercearia no Cruzeiro do Sul. Desde então, as buscas se concentraram na região, mas não havia nenhuma evidência de que o aposentado estava no local.

Aposentado foi visto pela última vez na noite de 2 de março, em uma marcearia no Cruzeiro do Sul – Foto: Divulgação

Hugo Pérez, genro de José Carlos, relatou ao LIBERAL que, na noite do último domingo (3), recebeu uma ligação de uma moradora de Piracicaba afirmando que ouviu, no comércio onde trabalha, duas pessoas comentando sobre terem visto Morato no Cantagalo. Hugo, porém, não se animou com a declaração, por se tratar de uma informação indireta, vinda de uma pessoa que não chegou a ver Morato pessoalmente.

No dia seguinte, na segunda-feira (4) de manhã, outra pessoa ligou para Júnior, filho de Morato, afirmando que chegou a ver o aposentado próximo ao posto de gasolina 3S, no bairro Jaraguá e que chegou a interagir com ele.

Cartaz projeta aparência de José Carlos Morato um mês após desaparecimento. – Foto: Divulgação

“Essa pessoa disse que saiu para comprar cigarro no posto de gasolina 3S por volta das 21h50 da noite de domingo e que ele [Morato] chegou a brincar com o cachorro dela. Mas ela só se deu conta de quem era ele no dia seguinte, quando viu um cartaz do desaparecimento”, conta Hugo. “Ele disse que tem certeza que era o seu Morato”.

A Polícia Civil foi até o local para apurar as imagens de câmeras de segurança do posto, mas não conseguiu localizar Morato pelas gravações. Na manhã desta quarta, os policiais voltaram à região para colher as imagens gravadas por câmeras de comércios das redondezas.

Outros relatos de pessoas que haviam visto o barbarense também chegaram aos familiares do aposentado nas últimas horas. Elas afirmam que um senhor parecido com o das fotos divulgadas nos cartazes esteve perto da Praça Takaki.

“O que é estranho é que as pessoas, em diferentes locais e momentos, falavam de uma pessoa muito parecida também ali na Praça Takaki, que fica próximo do Jaraguá e também do Cantagalo. Ou seja, todos locais bem próximos”, disse Hugo.

A única diferença é que ele estaria com uma “barba por fazer”, como relata Hugo. A mudança na aparência levou, inclusive, a família a divulgar uma foto simulando como José Carlos Morato estaria um mês depois de desaparecido. Na foto editada, o barbarense aparece com uma barba branca.

As novas informações também levaram Hugo e Júnior, filho de José Carlos, a conversar com abrigos e centros comunitários para verificar se o aposentado poderia ter sido visto por algum funcionário destas instituições.

Apesar das novidades, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) prefere adotar uma postura cautelosa. “Não temos nada de concreto ainda que [Morato] tenha sido visto em Piracicaba”, afirmou o investigador Eduardo César Ribeiro. À reportagem, ele disse que nesta quarta-feira a DIG estaria ouvindo a pessoa que viu José Carlos próximo ao posto e que a delegacia já acionou toda a força policial local.