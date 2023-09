A situação da Represa de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste, continua sob atenção um dia após o vertedor – estrutura utilizada para medição e controle da vazão – ter cedido por conta da pressão hidráulica, levando ao vazamento de 500 milhões de litros de água.

Vertedouro estourou por conta da pressão de água em Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Na madrugada desta terça-feira (5), equipes da prefeitura e do DAE (Departamento de Água e Esgoto) iniciaram obras preventivas de contenção, além de reparos nas estruturas danificadas.

A Defesa Civil segue monitorando a situação, principalmente quanto ao nível da represa, que até a conclusão dos reparos precisa se manter estável.

O LIBERAL esteve no local na tarde desta terça junto ao vice-prefeito Felipe Sanches (PDT).

Ele explicou que o antigo vertedor funcionava como um extravasor e encaminhava a água para a calha do Ribeirão dos Toledos, responsável pelo abastecimento da cidade.

O nível da represa precisa se manter estável porque, no momento, existe uma pequena vazão de água utilizada para abastecimento, mas não há controle quanto ao volume que cai na calha do ribeirão.

Felipe também apresentou o novo vertedor e a barragem que estão sendo construídos no local, e não foram afetados. Segundo ele, as obras estão em estágio avançado.

Prefeito fala em planejamento

“É uma estrutura muito, muito antiga, de várias décadas [o vertedor que cedeu]. Está obsoleto e em virtude disso nós fizemos todo o planejamento para a construção de um novo projeto, uma nova represa”, explicou o prefeito Rafael Piovezan (PV) ao LIBERAL.

“[O vertedor cedeu] por conta da pressãzo e da carga de água que chegou ali na represa [de Cillo]. Nós temos nessa região abastecimento e drenagem que vêm de outros municípios: Sumaré, Nova Odessa e Capivari. Capivari tem passado por um momento de aumento no volume de água e pode ser um dos fatores que contribuíram para que o vertedor antigo cedesse.”

Ainda segundo Piovezan, as obras terão de ser reprogramadas, com novas prioridades.

“O próximo passo agora é analisarmos como garantir o abastecimento sem problemas. Isso está muito bem desenhado. As outras duas represas, maiores, que são a São Luiz e a Areia Branca, estão em suas cotas máximas, o volume delas vai chegar na Represa de Cillo e vamos estudar como descarregar essa quantidade para o abastecimento”, apontou.

“E enquanto isso buscar alternativa para fazer a concretagem do canal de descarga e do novo vertedor, além do túnel que vai captar água do fundo da represa.”

O prefeito ainda tranquilizou quanto às situações das represas São Luiz e Areia Branca, e destacou que o vazamento não teve qualquer impacto no abastecimento e em alagamentos.