Gustavo Borges já começou sua pós-graduação e se encantou com a estrutura: "parece hotel de luxo"

Gustavo Borges já com sua carteirinha e blusa de Harvard - Foto: Divulgação

O designer gráfico Gustavo Borges, de Santa Bárbara d’Oeste, está em Harvard. Após vaquinha e campanha online por bolsas de estudo, ele conseguiu os recursos necessários para o primeiro ano letivo e viajou no mês passado para os Estados Unidos, onde já iniciou sua pós-graduação na GSD (sigla em inglês para Escola de Graduação de Design).

Conforme o LIBERAL noticiou em março, Gustavo foi aceito pela faculdade, mas precisava juntar R$ 500 mil para que pudesse custear as despesas do primeiro dos dois anos de curso.

Por meio de vaquinhas e doações, ele arrecadou R$ 21,1 mil. O barbarense também recebeu uma bolsa da Fundação Lemann. “Eu estava esperando receber três bolsas quando conversei com o LIBERAL. Essa é a única que deu certo”, conta.

Esses valores, somados ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) recebido pela mãe e a uma outra bolsa que Gustavo havia conseguido de Harvard, garantiram a presença dele no primeiro ano do curso.

No entanto, financeiramente, não há nada garantido para o segundo e último ano. “Ano que vem, eu não tenho a certeza de nada. Mas, ainda assim, eu não queria deixar de vir. Acho que é uma oportunidade única”, afirma.

“Acredito que, estando aqui, fica um pouco mais tranquilo para eu conseguir ajuda com outras pessoas. Porque, quando você está no Brasil e está pedindo bolsa, rola muito receio das pessoas de te ajudar, porque você pode desistir a qualquer momento, porque você não está, de certa forma, efetivado com a universidade.”

‘Parece um hotel de luxo’

O designer afirmou ter se surpreendido positivamente com a estrutura e a dinâmica de Harvard. “Conheci umas três ou quatro bibliotecas, que têm uma estrutura surreal. Parece um hotel de luxo. É muito legal”, diz.

Gustavo apontou, em sua sala, há pessoas de diferentes lugares do mundo. Essa diversidade, segundo ele, enriquece os debates realizados nas aulas.

“As aulas são muito uma roda de conversa, um debate. Não um debate no sentido negativo de que as pessoas estão se confrontando, mas é muito você expor suas ideias e ouvir contrapontos, ouvir pontos que vão de encontro com sua ideia, e o professor adicionar outras questões.”

O barbarense contou que também está cursando uma disciplina no MIT (sigla em inglês para Instituto de Tecnologia de Massachusetts). “São coisas que eu sempre quis fazer, e ter a oportunidade de fazer isso agora é uma coisa totalmente surreal”.