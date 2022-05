Após três multas, aterro em Santa Bárbara sofre interdição da Cetesb

Interditado na última quarta-feira pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), o aterro sanitário de Santa Bárbara d’Oeste está com os portões fechados e sem poder receber resíduos, por falta de licenças.

A situação levou o órgão ambiental a aplicar três multas no município nos últimos dois anos, que somadas equivalem a R$ 201,4 mil, em resposta ao depósito de maneira imprópria, desde 2019.

Segundo a Cetesb, o aterro funcionava de forma regular até 2017. Porém, como não havia mais espaço para a destinação dos resíduos, a prefeitura pediu, em maio daquele ano, autorização para ampliar a área para acomodar mais 70 mil toneladas com vida útil de 20 meses.

Aterro fechado nesta quinta: prefeitura diz que situação é temporária e será regularizada – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Contudo, o órgão ambiental identificou, em uma inspeção em 10 de janeiro de 2019, que a área ampliada também havia chegado ao limite, e que o lixo destinado ao aterro estava sendo alocado entre os dois maciços, sem as licenças ambientais necessárias.

A Cetesb teria voltado ao local e observado que, além da situação não ter sido resolvida, uma escavação para abrir mais espaço estava sendo feita sem licença na área.

“Isto resultou em autuações emitidas em setembro de 2020 (900 Ufesps – cada uma vale R$ 31,97), dezembro de 2020 (1.800 Ufesps) e abril de 2021 (3.600 Ufesps), sempre após vistorias realizadas. A sequência de penalizações culminou na Interdição efetivada ontem”, explicou a Cetesb.

Por conta da situação, a coleta seletiva chegou a ser paralisada temporariamente na cidade. Para o aterro sanitário ser liberado, a administração precisa obter as licenças prévia, de instalação e de operação.

A Prefeitura de Santa Bárbara informou que a interdição foi “temporária e parcial”, que ocorreu por motivos “administrativos” e que o lixo barbarense irá para uma empresa de Piracicaba até a situação ser regularizada.

“Todas as providências necessárias já estão sendo tomadas para liberação do espaço. A coleta foi retomada no início da tarde de hoje [quinta] e os resíduos serão depositados na Piracicaba Ambiental S.A”.