Após testes, DER libera viaduto do km 139 da SP-304, em Santa Bárbara

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) liberou nesta sexta-feira (2), a partir das 18h, o tráfego no viaduto localizado na altura do km 139 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’ Oeste.

Por questão de segurança, o departamento havia interditado o viaduto em 14 de junho, após a colisão de um caminhão ter afetado a estrutura. Segundo a autarquia, os serviços de reparo na viga de concreto atingida custaram R$ 170 mil.

As trabalhos terminaram em 23 de julho. No entanto, o viaduto permaneceu interditado, aguardando o período de cura do concreto utilizado no serviço.

A liberação ao tráfego foi possível após a prova de testes realizada nesta sexta, durante a vistoria técnica, operação que contou com a utilização de equipamentos de grande porte, inclusive um guindaste de 96 toneladas, que atravessou o viaduto de ponta a ponta.

Para a realização dos trabalhos, a pista ficou interditada nesse trecho. Os motoristas precisaram desviar pela alça de acesso ao viaduto e enfrentaram congestionamento.

No momento, a área técnica do departamento estuda a melhor solução para evitar novos acidentes. Conforme o LIBERAL noticiou em 25 de julho, as alternativas são rebaixar o asfalto nesse trecho ou elevar o viaduto.