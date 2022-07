Após tentar fugir, homem é preso por tráfico no São Fernando

Um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas no São Fernando, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quinta-feira (30). Antes de ser detido porém, ele tentou fugir de motocicleta por diversas ruas do bairro e só parou após cair do veículo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 21h30, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro quando, na rua Antônio Miranda Filho, viram dois homens em uma motocicleta em um ponto conhecido pelo tráfico.

Ao se aproximarem, o condutor acelerou. Houve um breve acompanhamento e o motorista chegou, inclusive, a trafegar na contramão pela Avenida Santa Bárbara. Durante o trajeto, foram dispensadas em pontos diferentes, sacolas com drogas. Apenas uma delas, contendo 30 porções de maconha, foi recuperada pela GCM (Guarda Civil Municipal).

Homem tentou fugir, mas acabou preso por tráfico de drogas e desobediência – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Ainda durante acompanhamento, na rua do Cromo, o motociclista perdeu a direção da moto e caiu. Tanto ele como o garupa precisaram de atendimento no Pronto-Socorro Afonso Ramos e depois foram conduzidos ao plantão policial.

No plantão, o garupa de 24 anos contou que apenas estava junto com o motorista e foi liberado, mas segue como investigado. Já o piloto foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e desobediência. Segundo a Polícia Civil, ambos possuem passagens criminais.