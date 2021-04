Após segunda morte na Ernesto de Cillo, prefeitura diz que analisa números

A Rodovia Ernesto de Cillo, zona rural de Santa Bárbara d’Oeste, registrou a segunda morte de motociclista no mês de abril. Alef Adriano Dune, de 27 anos, morreu na noite deste sábado (24), após colidir com um carro. Em 6 de abril, Grasiela Paulo Costa, 38, morreu após bater na traseira de caminhão.

Alef morava na Zona Rural e tinha oficina de moto em seu sítio – Foto: Reprodução – Facebook

Questionada, a Prefeitura de Santa Bárbara respondeu que, segundo a Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, “o diagnóstico de todos os acidentes de trânsito registrados no município é analisado pelo setor responsável”.

A nota informa que, caso necessário, “medidas serão acrescentadas, para reduzir esses números”.

Testemunha relata imprudência

A reportagem conversou com testemunha registrada em boletim de ocorrência, que não quis ser identificada. O rapaz, de 23 anos, seguia com a esposa pela estrada e estava no carro que foi ultrapassado pelo Monza que colidiu com a moto de Alef.

“Passou bem rápido do nosso lado, há pelo menos 90 km/h. Não é novidade nenhuma que falta iluminação, sinalização, mas ali, pelo que a gente viu, foi imprudência. Nos ultrapassou onde não podia e acertou o rapaz que vinha na mão correta”.

Estrada Ernesto de Cillo: prefeitura diz que realiza o diagnóstico de todos os acidentes de trânsito no município – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A testemunha afirma ainda que havia outra pessoa no carro junto do condutor do Monza, que desapareceu após o acidente. O Liberal enviou mensagens e ligou para o celular do motorista do Monza, de 45 anos, sem retorno.

Ele é investigado pelo 3° DP (Distrito Policial), pelo crime de homicídio culposo na direção do veículo automotor.



O condutor do carro disse em depoimento à polícia que, ao fazer a curva, teve a frente interceptada pela moto e não teve tempo hábil para desviar. Definiu o trecho da estrada: “ermo, mal sinalizado e com pista estreita”.

O motorista do Monza negou estar embriagado e foi até hospital para retirar sangue. O resultado do exame ainda não saiu, de acordo com o 3° DP.