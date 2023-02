Após se envolver em acidente, jovem é preso com carro roubado e réplica de arma

Motorista tentou fugir do local, mas foi frustrado por conta de um pneu que estourou; veículo estava com as placas adulteradas

Um jovem de 18 anos foi preso nesta terça-feira (31), após se envolver em um acidente no cruzamento da Avenida São Paulo com a rua Limeira. Ele estava com um carro roubado e dirigia sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Além disso, uma réplica de arma foi encontrada em sua casa pela polícia.

A prisão foi possível após uma operação em conjunto da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara, da Gama (Guarda Municipal de Americana) e DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana.

Segundo informações da DIG, guardas municipais de Santa Bárbara foram acionados, por volta de meio dia, para atender um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto, ocorrido no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua Limeira.

Chegando ao local, os patrulheiros apuraram que um Toyota Corola e uma motocicleta colidiram na via e que, momentos depois, o motorista do veículo tentou fugir do local, mas foi frustrado por conta de um pneu que estourou. Já o motociclista, que ficou ferido, foi socorrido pelo resgate ao Pronto-Socorro Afonso Ramos.

Durante o registro da ocorrência, os guardas constataram que as placas do Corola envolvido na colisão tinham informações divergentes dos dados relacionados ao Chassi do veículo.

Por conta disso e sabendo que a DIG, em parceria com a Gama, investiga casos de um Corola envolvido em roubos de Hilux na cidade, acionou os agentes da Polícia Civil ao local do acidente.

Os policiais da DIG foram até o local e, por meio de pesquisas, constataram que o Corola tinha sido roubado em Sumaré. Questionado sobre os fatos, o motorista relatou que comprou o carro em um leilão e que não tinha ciência sobre os apontamentos feitos.

Dando sequência as investigações, os policiais foram até a casa do suspeito, na Rua Natal, no Planalto do Sol, onde encontraram duas placas de carros adulteradas, uma réplica de arma de fogo e outros objetos, que foram apreendidos.

As placas adulteradas e a réplica de arma foram encontradas na casa do jovem – Foto: DIG (Delegacia de Investigações Gerais)- Divulgação

O jovem foi levado a sede da DIG e o delegado Lúcio Antônio Petrocelli determinou pela prisão em flagrante por receptação, dirigir sem permissão, lesão corporal na direção de veículo automotor, fuga de local de acidente e adulteração de sinal de veículo automotor.